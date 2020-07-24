Банк России объявил о снижении до 4,25%. Ставка снижена на 0,25 процентных пункта. 4,25% — минимальное значение ключевой ставки в новейшей истории России.

В сообщении ЦБ о снижении ставки, в частности говорится, что «траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса».

По итогам 2020 года регулятор прогнозирует снижение ВВП России на 4,5–5,5% и предупреждает, что годовая инфляция может составить 4,2% при цели 4%.

Предыдущий раз ЦБ снижал ключевую ставку 19 июня, сразу на один процентный пункт. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 18 сентября.