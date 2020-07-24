Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Туры можно забронировать с даты вылета 1 августа — в первую декаду месяца они будут с пересадкой в Стамбуле. Туры с вылетом непосредственно в курортную Анталью продаются с 10 августа, их цена начинается примерно от 50 тысяч рублей на двоих.

Днем 24 июля правительство РФ объявило об открытии международного сообщения, которое было прекращено с конца марта из-за коронавируса.

Турция наряду с Танзанией и Великобританией стала одной из трех стран, полеты в которые начнутся 1 августа. Власти РФ заявили, что сейчас ведут переговоры еще с 30 странами о возобновлении полетов.