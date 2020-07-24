Россия выиграла у Евросоюза спор в ВТО. Разбирательства длились семь лет

Третейская палата ВТО встала на сторону России в споре с Евросоюзом об , который длился с 2013 года.

ВТО решила, что нормы ЕС в отношении российских товаров не соответствуют правилам организации. Теперь Евросоюз должен будет их изменить.

«Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив „историческую“ дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», — заявил глава российского Минэкономразвития Максим Решетников.

Спор по поводу «энергокорректировок» велся еще с 1980-х годов. Он возник из-за того, что тогда в СССР была плановая экономика, и себестоимость продукции рассчитывалась не по рыночным параметрам.

Россия вступила в ВТО в 2012 году после 18 лет переговоров. До этого времени на протяжении многих лет РФ оставалась единственной крупной страной, не присоединившейся к организации.