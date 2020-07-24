Минимальный взнос по ипотеке вырос у четырех из десяти крупнейших российских банков

Из десяти крупнейших в России ипотечных банков четыре увеличили минимальный первоначальный взнос. Об этом сказано в исследовании маркетингового агентства Маrcs, с которым ознакомились «Ведомости».

Райффайзенбанк, «Открытие» и Альфа-банк подняли взнос до 20% от стоимости жилья, Промсвязьбанк — до 15%. Кроме того, Промсвязьбанк прекратил ипотечную программу с нулевым первоначальным взносом, которая действовала в феврале.

В начале года Сбербанк увеличивал взнос с 10% до 15%, но затем вернул на прежний уровень.

Ипотеку со взносом не больше 10% «Ведомости» обнаружили у 19 российских банков из 30 крупнейших. Чтобы получить такой кредит, заемщику придется пройти жесткий отбор, часто банки устанавливают такой взнос только для владельцев материнского капитала и для зарплатных клиентов.

Заемщиков с небольшим первоначальным взносом банкиры считают рискованными, сказал «Ведомостям» зампред правления «Абсолют банка» Николай Василевский. По мнению эксперта рынка ипотеки Сергея Гордейко, «лучше всего обслуживают кредиты те, кто накопил 30–40% от стоимости квартиры».