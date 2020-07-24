МИД разглядел в сообщении США об испытаниях российского космического оружия дискредитацию космонавтики

МИД РФ счел сообщение Космических сил США об испытаниях космического оружия России «частью информационной кампании по дискредитации» космонавтики. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению МИДа, США «пытаются подать ситуацию в искаженном виде», чтобы отвлечь внимание «от реальных угроз в космосе». О каких угрозах идет речь, министерство не уточнило.

В МИД уверяют, что испытания российского спутника, о котором говорили США, не создавали угрозы другим космическим аппаратам и «не нарушали никаких норм и принципов международного права».

По данным Космических сил США, 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился некий объект. Подробностей про объект или сути происходившего в заявлении не приводилось. SkyNews предполагает, что Россия могла выпустить снаряд с одного своего спутника по другому.

В 2018-м и 2020-м Госдепартамент США говорил, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует заявленным задачам. Кроме того, по данным ВВС США, Россия испытывает ракету, способную уничтожать спутники на околоземной орбите.