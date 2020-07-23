В Полтаве преступник с гранатой взял в заложники полицейского

В Полтаве местный житель при попытке задержания взял в заложники полицейского. Он угрожает взорвать гранату, сообщает местная полиция.

Полицейские вступили в переговоры с преступником, которого подозревают в угонах машин, и выполнили его требования, предоставив ему автомобиль.

В настоящее время преступник едет по направлению к выезду из города, сообщает РИА Новости.

Обновлено. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, в заложниках у преступника находится начальник уголовного розыска Полтавской области. Как уточняет «РБК-Украина», преступник после переговоров согласился заменить в качестве заложника сотрудника полиции (его должность и звание не уточняется) на начальника областного угрозыска полковника Виталия Шияна.

21 июля в украинском Луцке местный житель захватил заложников в рейсовом автобусе. Преступник отпустил людей только после 12 часов переговоров, в которых в том числе участвовал президент страны Владимир Зеленский. Чтобы освободить людей, глава Украины по требованию преступника записал шестисекундное видео, в котором посоветовал смотреть фильм «Земляне». После этого злоумышленника задержали. Заложники не пострадали. Возбуждено дело о теракте.