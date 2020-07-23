Прокуратура потребовала на три года запретить директору ФБК Ивану Жданову занимать руководящие должности

Прокуратура потребовала запретить директору ФБК Ивану Жданову занимать руководящие должности в течение трех лет. Об этом было сказано на заседании суда из-за фильма », сообщает «Медиазона».

Жданова в феврале 2020 года обвинили в злостном неисполнении решения суда, который постановил удалить из фильма несколько фрагментов.

«Суть уголовного дела — лишить меня должности. Вы хотите уничтожить ФБК. Не получится уничтожить. Захотят нам заблокировать счета, мы еще что-нибудь придумаем, поставим ящик для сбора денег», — приводит «Медиазона» слова Жданова, сказанные во время прений 23 июля.

Такое же, как у Жданова, уголовное дело расследуют в отношении предыдущего директора ФБК Романа Рубанова. После обвинений он уехал из России, его объявили в розыск.

Основатель ФБК Алексей Навальный говорил, что фонд не может удалить фильм «Он вам не Димон», так как тот опубликован на его личном ютьюб-канале.

В ФБК настаивают, что решение суда выполнили — удалили фрагменты о бизнесмене Алишере Усманове. Навальный не стал удалять полную версию расследования, фонд указывал, что за канал политика ответственности не несет.