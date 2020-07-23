Палата представителей Конгресса США одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) приняла законопроект о демонтаже статуй конфедератов, стоящих в Капитолии. Об этом сообщает Axios.
Законопроект требует убрать из Национального зала скульптур, где стоят статуи выдающихся американцев, в том числе фигуры людей, которые добровольно поддерживали Конфедерацию, а также защищали идеи рабства, сегрегации и превосходства белых. Сейчас в Национальном зале скульптур находятся как минимум 11 статуй таких людей.
В Палате представителей, где большинство составляют демократы, за законопроект проголосовали 305 парламентариев. Но неизвестно, пройдет ли документ в Сенате, который контролируют республиканцы (ранее там уже заблокировали подобную инициативу), и подпишет ли его президент США Дональд Трамп, отмечает Axios.
Законопроект также требует заменить статую бывшего председателя Верховного суда США Роджера Брука Тони, автора текста решения по делу «Дред Скотт против Сэндфорда», в котором говорилось, что афроамериканцы не могут быть гражданами США (англ. яз.)
В США и других странах мира в последние месяцы повредили или снесли ряд памятников людям, которые ассоциируются с рабством и расизмом. Это связано с протестами против расовой дискриминации и полицейского насилия, которые начались в США в конце мая после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
В США пострадали или были демонтированы памятники историческим фигурам, связанным не только с рабством, но и с эксплуатацией коренного населения. В частности, в Калифорнии убрали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, а на Аляске — правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.