Израильский истребитель в небе над Сирией подлетел к иранскому пассажирскому самолету. Несколько пассажиров пострадали из-за маневров

В небе над Сирией израильский истребитель опасно сблизился с пассажирским самолетом иранской авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Об этом сообщает иранское агентство IRIB.

По данным агентства, пилотам пассажирского лайнера пришлось резко изменить курс, чтобы избежать столкновения. Из-за этого несколько человек получили травмы.

Агентство Fars со ссылкой на источники позже сообщило, что истребителей было два и что они были не израильские, а американские. Такую же информацию приводит ливанский телеканал «Аль-Маяддин».

Официально инцидент ни одна из сторон не комментировала.

Как отмечает The Jerusalem Post, Израиль и США ранее неоднократно обвиняли Mahan Air в нелегальной перевозке оружия проиранским формированиям в Сирии.

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