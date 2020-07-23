Фигуранты дела о крушении самолета главы Total во Внуково получили от пяти до шести лет колонии-поселения

Солнцевский суд Москвы приговорил к реальным срокам в колонии-поселении диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева по делу о крушении самолета главы компании Total во Внуково.

Дунаев получил шесть лет колонии поселения, Круглов и Архипова — 5,5 и пять лет соответственно. Сразу после вынесения приговора суд освободил Архипову от наказания по амнистии (так как срок ее заключения не превышал пяти лет).

В ночь на 21 октября 2014 года во Внуково четырехместный самолет Falcon при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной. В результате инцидента погибли трое членов экипажа и глава французской компании Total Кристоф де Марджери. Всего по делу проходили пять человек — помимо Дунаева, Архиповой и Круглова это были водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и старший инженер смены Владимир Леденев. В 2017 году Мартыненко и Леденев были приговорены к четырем и трем с половиной годам колонии общего режима соответственно. Сразу после приговора они были амнистированы.