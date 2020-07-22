«Во всех случаях принимали решения не в нашу пользу». «Спартак» пожаловался на судейство и систему видеоповторов в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Спартак» опубликовал открытое письмо в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи.

В нем московская команда заявляет, что у клубов Премьер-лиги накопилось «большое количество вопросов» к судейству и использованию системы видеоповторов (VAR), а сам «Спартак» стал объектом уже почти двух десятков подобных спорных ситуаций.

«В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака». В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти», — говорится в письме. В других случаях арбитры игнорировали возможность обратиться к повторам и, как минимум, в двух играх — с «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:1) — это напрямую повлияло на результат, утверждает руководство команды.

При этом клуб обращает внимание на то, что в последних турах чемпионата России «у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70». «Ни к одной другой команде Премьер-лиги подобная линия не открывалась. В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?, — поинтересовались в клубе.

Перед последним туром чемпионата России по футболу московский «Спартак» занимает в таблице девятое место с 36 очками. Первое и второе места в Премьер-лиге сезона 2019/2020 досрочно заняли петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».