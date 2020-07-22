В Грузии арестовали предполагаемого соучастника убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была застрелена возле своего дома в Подмосковье в октябре 2018 года.

В организации убийства Шишкиной подозревают хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 годах он создал банду, которая с помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов заработала 17 миллионов рублей. Шишкина расследовала дело банды.

Сумбаев был задержан в Грузии в ноябре 2018 года; через год его экстрадировали в Россию.