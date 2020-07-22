В Грузии арестовали предполагаемого соучастника убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной
В Грузии арестован 23-летний россиянин Иван Кочетков, которого следствие считает соучастником убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была застрелена возле своего дома в Подмосковье в октябре 2018 года.
В организации убийства Шишкиной подозревают хакера Ярослава Сумбаева. По версии следствия, в 2013-2014 годах он создал банду, которая с помощью оформления возвратов поддельных авиабилетов заработала 17 миллионов рублей. Шишкина расследовала дело банды.
Сумбаев был задержан в Грузии в ноябре 2018 года; через год его экстрадировали в Россию.
Ранее Кочетков был объявлен в международный розыск. Обстоятельства его задержания и ареста неясны, но «Би-би-си» пишет, что он оказался в тюрьме в Тбилиси не позже мая 2020 года.
По версии следствия, Кочетков собирал информацию о передвижениях Шишкиной и докладывал об этом предполагаемому организатору убийства Ярославу Сумбаеву.
Предполагаемые исполнитель и посредник убийства — студент-медик Абдулазиз Абдулазизов и его друг, старшеклассник Кирилл Грунский — были ранее арестованы в Санкт-Петербурге. Сумбаев также находится под стражей. Следствие считает, что у преступления был еще один соучастник, его местонахождение сейчас неизвестно.