Следствие потребовало отвода двух адвокатов Сергея Фургала

Следственный комитет заявил отвод двум из четырех адвокатов, представляющих интересы бывшего губернатора Хабаровского края , обвиняемого в организации убийств и покушений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники и защиту Фургала.

Руководитель следственной группы СК Юрий Буртовой сообщил адвокатам Марине Горбачевой и Максиму Самойлову, что отводит их от дела своими постановлениями. Кроме того, Горбачеву вызвал на допрос в качестве свидетеля один из участников следственной группы. В случае неповиновения адвоката ей обещали организовать принудительный привод в центральный офис СК.

Поводом для отвода адвокатов стало то, что раньше Горбачева и Самойлов представляли интересы Николая Мистрюкова — бывшего бизнес-партнера Фургала, который в прошлом году был арестован по тем же обвинениям, что и экс-губернатор. Сначала Мистрюков отрицал вину, но через несколько месяцев отказался от услуг Горбачевой и Самойлова в пользу адвоката по назначению, признал вину и дал показания против Фургала.

Горбачева и Самойлов обратились за разъяснениями к председателю комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы Роберту Зиновьеву. Тот признал, что отвод адвокатов имеет под собой основания, и посоветовал им добровольно отказаться от защиты Фургала. При этом вызов Горбачевой на допрос в качестве свидетеля Зиновьев счел незаконным.

По мнению источников «Коммерсанта», СК под разными предлогами может отвести от дела и других адвокатов Фургала, чтобы заменить их на более лояльных. По словам одного из источников, это избавляет следствие от долгого сбора доказательств, а обвиняемому дает преференции в суде. Другой собеседник «Коммерсанта» заявил, что Фургал не намерен признавать вину. По его словам, экс-губернатор заявил адвокатам: «Если вам скажут, что я признал вину, знайте, что я нуждаюсь в срочной психиатрической помощи».