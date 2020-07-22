Следователь, из-за дела на которого поспорили СК и прокуратура, уволился

Старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов уволился из СК после того, как ведомство завело на него дело о взятках, а прокуратура это дело прекратила. Об увольнении Миниахметова «Интерфаксу» сообщил адвокат Константин Трапаидзе.

По его словам, следователь ушел по собственному желанию.

Трапаидзе добавил, что не знает, какое решение генпрокурор РФ Игорь Краснов принял по жалобе СК на прекращение дела.

Миниахметова задержали 3 июля 2020 года по делу о крупной взятке, 4 июля СК сообщил, что постановление об уголовном деле отменил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Следствие обжаловало решение Гриня у генерального прокурора.

Миниахметов расследовал дело бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробова, также он занимался делом «Кировлеса».