На Собчак составили протокол об участии в пикете в поддержку Ивана Сафронова

На Ксению Собчак составили протокол о нарушении участником митинга или пикета правил его проведения (часть 5 статьи 20.2 КоАП), сообщает «МБХ Медиа».

Собчак задержали 7 июля у здания ФСБ, где проходили пикеты в поддержку журналиста , арестованного по обвинению в госизмене. Из полиции ее отпустили под обязательство о явке для составления протокола.

Как сказал «МБХ медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Анри Цискаришвили, протокол «должен быть передан в суд, дату и время потом сообщат».

К зданию ФСБ 7 июля Собчак приехала в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Она говорила, что на Лубянку приехала по работе: до того, как ее задержали, она записала видео для своего ютьюб-шоу «Осторожно, новости».

Дело Сафронова Собчак обсуждала на своем шоу 10 июля, а 13 июля в выпуске ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак» вышел рекламный ролик сети «Перекресток». В рекламе сначала показывают кадры задержания Собчак, затем идет постановочная съемка: Собчак заказывает продукты из супермаркета в камеру в отделении полиции.