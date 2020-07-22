Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину по делу о распространении порнографии

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии после того, как ему смягчили обвинение. Об этом «Интерфаксу» заявил адвокат Максим Пашков.

Теперь Худякову вместо части 3 статьи 242 УК (распространение порнографии группой лиц с использованием интернета — наказывается лишением свободы на срок до шести лет) вменяется часть 1 той же статьи (распространение порнографии — наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет).

По словам Пашкова, его подзащитный признал, что «пересылал фото в одном из чатов».

21 июля Худякова выпустили из следственного изолятора.

Игоря Худякова арестовали в конце мая по делу о распространении порнографии, возбужденному по заявлению неназванной женщины. По этому делу также проходит основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.

Воронцов также обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. По словам адвоката Сергея Бадамшина, всего в отношении Воронцова расследуются семь уголовных дел, объединенных в одно производство. Он арестован до 6 августа. Воронцов отрицает вину и связывает преследование со своей деятельностью по защите прав рядовых сотрудников полиции.