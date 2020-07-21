В России за сутки выявили 5842 новых случая COVID-19

По состоянию на утро 21 июля в России зарегистрированы 5842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусов. Днем ранее были зафиксированы 5940 случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 783 328 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+602 человека за сутки), Ханты-Мансийском автономном округе (+228), Свердловской (+227) и Нижегородской (+196) областях.

За сутки умерли еще 153 пациента с COVID-19, а всего с начала эпидемии в России — 12 580 человек.

Выздоровели 562 384 человека, из них 8782 пациента выписали за минувшие сутки.

В стране проведены свыше 25,4 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19, в том числе 197 тысяч тестов за последние сутки.