Сотрудник ФАС обратился в ЕСПЧ из-за сломанной в отделе полиции ноги

Замглавы отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев, которому в ноябре 2019 года сломали ногу в отделе полиции, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В жалобе, с текстом которой ознакомилось РБК, говорится, что Тимофеев «подвергся бесчеловечному обращению со стороны сотрудников полиции, причинивших ему перелом ноги».

Нарушение прав Тимофеева, говорится в жалобе, выразилось не только в переломе и неоказании ему медпомощи на протяжении длительного времени, но и в том, что эти факты до сих пор не были расследованы.

Максим Тимофеев был задержан по подозрению в избиении матери, которую госпитализировали в одну из московских больниц с травмами. Первоначально мать Тимофеева заявила врачам, что ее избил сын. Однако потом она стала настаивать на том, что сама упала и ударилась, этой же версии придерживается и Тимофеев. Сотрудник ФАС, не признавший своей вины, провел в СИЗО полгода, после чего мера пресечения ему была изменена на запрет определенных действий. Суд над Тимофеевым на момент написания новости еще не состоялся, он по-прежнему работает в ФАС.