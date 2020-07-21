Правительству предложили «подходы к трансформации» законов ради искусственного интеллекта и роботов

Минэкономразвития внесло в правительство концепцию регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники (РТ). Об этом сообщается на сайте министерства.

В концепции «определяются основные подходы к трансформации системы нормативного регулирования», чтобы ИИ и РТ развивались в медицине, промышленности, транспорте, космической деятельности.

Как пишет «Коммерсант», в документ заложили принцип «стимулирование прежде регулирования»: ограничения следует вводить только если есть риски, связанные с технологиями.

Минэкономразвития также перечислило «правовые барьеры» для внедрения робототехники и технологий ИИ. Это в том числе разграничение ответственности за возможный вред от них.

«Одним из решений авторы [концепции] считают развитие инструментов страхования <…> а также описание условий самоидентификации системы ИИ при прямом взаимодействии с человеком», — пишет Ъ.

В случае с транспортом нужно отрегулировать использование беспилотных автомобилей; технологическому развитию госсервисов препятствует то, что «на основе ИИ не могут приниматься решения», добавляет газета.

По данным Ъ, в течение следующих трех месяцев министерства и ведомства, а также «Роскосмос» представят правительству свои предложения, как реализовать концепцию в проектах национальной программы «Цифровая экономика».