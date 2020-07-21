Госдума увеличила максимальный штраф за продажу табака детям до 300 тысяч рублей

Госдума одобрила поправки в КоАП РФ о многократном повышении штрафов за продажу сигарет детям, а также за торговлю насваем и снюсом.

Граждан за продажу табачных изделий или табачной продукции несовершеннолетним будут штрафовать на 20-40 тысяч рублей, действующая редакция статьи 14.53 КоАП предполагает штраф 3-5 тысяч рублей.

Юридическим лицам за это будет грозить штраф 150-300 тысяч рублей (по действующим нормам, 150 тысяч — верхняя планка штрафа для юрлиц).

Штрафы за торговлю снюсом и насваем для граждан вырастут до 15-20 тысяч рублей с нынешних двух-четырех тысяч. Юрлиц будут штрафовать за это на 100-150 тысяч рублей вместо 40-60 тысяч по действующим нормам.

Осенью 2019 года в нескольких регионах России зафиксировали случаи, когда школьники отравились, как предполагается, никотиновыми смесями. Как минимум один случай был смертельным: в Новосибирске умер семиклассник, дети из его школы говорили, что ученики употребляют снюс.