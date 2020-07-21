Двое хабаровских депутатов объявили о выходе из ЛДПР после смены губернатора

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о выходе из ЛДПР. Такое решение они приняли после увольнения Сергея Фургала с поста губернатора и назначения на эту должность Михаила Дегтярева.

Емельянов написал в инстаграме пост, в котором назвал новости о кадровых перестановках «удивительными». «Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня», — заявил депутат.

Каян выложил на ютьюбе видеообращение, в котором сказал, что вступил в ЛДПР ради поддержки Сергея Фургала, которого считает «локомотивом этой партии в Хабаровском крае». «Теперь я не имею морального права оставаться членом партии», — заявил Каян.

Оба депутата добавили, что продолжат работу в краевом и городском парламентах как беспартийные.

9 июля губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал был доставлен в Москву и арестован. Он отрицает свою вину. С 11 июля в Хабаровске проходят акции в поддержку Фургала.

20 июля президент России Владимир Путин уволил Фургала с губернаторского поста «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности губернатора стал другой член ЛДПР Михаил Дегтярев. В его инстаграме появились сотни комментариев, в которых пользователи выражали недовольство его назначением.