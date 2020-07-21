Британские парламентарии не обнаружили вмешательства России в референдум по «Брекзиту»

Комитет британского парламента по разведке не обнаружил свидетельств вмешательства России в референдум 2016 года по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад комитета, который будет официально обнародован 21 июля.

Вместе с тем в докладе говорится, что Россия предприняла попытку оказать влияние на кампанию за независимость Шотландии и соответствующий . Парламентарии делают такой вывод, ссылаясь на «заслуживающий доверия комментарий из открытых источников», и называют такие действия Москвы «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы».

Расследование о возможном вмешательстве России во внутриполитические процессы Великобритании продолжалось более двух лет и сопровождалось чередой скандалов, а публикация его итогов несколько раз откладывалась.

Москва неоднократно отвергала любую причастность к вмешательству в политику других стран.