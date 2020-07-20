Задержаны подозреваемые в убийстве сестры замминистра тракторного машиностроения СССР

В Ростовской области задержаны трое подозреваемых по делу об убийстве сестры замминистра тракторного машиностроения СССР и бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте областного управления СК.

Задержанными оказались двое жителей Азовского района Ростовской области 1992 и 1994 годов рождения и уроженец Санкт-Петербурга 1982 года рождения. У подозреваемых были изъяты вещи, принадлежащие убитой.

Неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова в селе Новомаргаритово Азовского района 19 июля. В результате нападения 80-летняя сестра Пескова была убита, его самого госпитализировали с травмами.

СК по факту происшествия возбудил дела по статьям об убийстве, покушении на убийство и разбое.

Песков, которому сейчас 83 года, был генеральным директором завода «Ростсельмаш» в 1978-1996 годах, пишет «Интерфакс». В начале 1980-х Песков работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.