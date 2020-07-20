Полиция предложила более чем в два раза увеличить целевой показатель по смертности в ДТП

МВД попросило пересмотреть целевой норматив по снижению смертности в ДТП к 2024 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания в правительстве, которое прошло 19 июня.

Президент России Владимир Путин в своих майских указах 2018 года поручил к 2024 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза — до 4 смертей на 100 тысяч человек.

Теперь МВД предлагает ослабить этот норматив до 8,4 смерти на 100 тысяч человек. Причины предложения неизвестны: в министерстве не ответили на запрос «Ведомостей».

Решение по этому поводу будут принимать комитет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (его возглавляет вице-премьер) и президиум президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (его возглавляет премьер-министр).

Как пишут «Ведомости», в 2017 году в результате ДТП в России погибало 13 человек на 100 тысяч населения. В 2019 году показатель снизился до 11,6 смерти на 100 тысяч населения.

По данным Института транспорта ВШЭ, на которые ссылаются «Ведомости», уровня в 4 смерти в ДТП на 100 тысяч населения достигли всего несколько стран: Швейцария, Норвегия, Сингапур, Великобритания, Нидерланды, Швеция.