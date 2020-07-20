Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова подала иск на 5 миллионов рублей из-за незаконного содержания в СИЗО

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова подала к государству иск на 5 миллионов рублей из-за незаконного содержания в СИЗО.

«Незаконность ареста моей подзащитной была признана Верховным судом РФ, а впоследствии — Московским городским судом. Она была несовершеннолетней на момент заключения, у нее была масса хронических заболеваний, очень серьезных. А после СИЗО многие из них ухудшились», — заявила адвокат Павликовой Ольга Карлова.

Анна Павликова находилась в СИЗО с марта по август 2018 года. После этого ей изменили меру пресечения на домашний арест.

На заседании суда по делу «Нового величия» 14 июля сторона обвинения запросила для Павликовой наказание в виде четырех лет условного заключения.