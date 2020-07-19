Во Владивостоке задержали двух участников шествия в поддержку Сергея Фургала

Во Владивостоке на несогласованном шествии в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края задержали двух человек, сообщает vl.ru.

На момент публикации новости обоих отпустили из отделения полиции. По данным vl.ru, имена задержанных — Георгий Какабадзе и Анна Мельникова. Мельникова сообщила «ОВД-Инфо», что на нее составили протокол о нарушении правил участия в митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Vl.ru пишет, что «официально за участие в несанкционированном митинге к административной ответственности привлекли троих человек», не поясняя деталей. «ОВД-Инфо» также сообщает, что кроме Мельниковой и Какабадзе задержан еще один участник акции.

Мельникова сообщила проекту, что третьего задержанного ударили при задержании. По словам активистки из Владивостока Екатерины, задержанного зовут Антон Расин (vl.ru пишет, что его фамилия Рассель), когда он последний раз выходил на связь, то говорил, что его везут в неизвестном направлении.

Полиция утверждает, что кроме Мельниковой и Какабадзе в ОВД никого не увозили, передают vl.ru и «ОВД-Инфо».

По данным vl.ru, во Владивостоке на акцию вышли 100-300 человек. В Хабаровске, где митинги в поддержку Фургала проходят девятый день подряд, корреспондент ТАСС насчитал 50 человек.

«Через полтора часа после начала сбора участники мероприятия решили разойтись по домам. Решено, что повторно акция будет проведена в 19:00 (11:00 мск) того же дня», — пишет агентство.

О задержаниях в Хабаровске не сообщается. Местный штаб политика Алексея Навального пишет, что полиция «пыталась арестовать водителя „фургаломобиля“», но подробностей не приводит.

В Хабаровске 18 июля прошла самая массовая из акций в поддержку Фургала (они начались 11 июля). По оценке «Коммерсанта», «в пиковый момент» в шествии принимали участие до 50 тысяч человек. По данным мэрии Хабаровска, приняли участие до 10 тыс. человек.