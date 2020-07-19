В Гатчине на активиста завели дело из-за кепки полицейского

В Гатчине Ленинградской области на участника акции в поддержку крымских татар завели дело о применении насилия к представителю власти из-за кепки, которую активист сбил с полицейского, упав при задержании. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Антон Юпанов.

Акция прошла 18 июля, на ней задержали шестерых человек, в том числе Владимира Шипицына. Он стоял с плакатом «Свободу узникам „дела Хизб ут-Тахрир“» и держал украинский флаг.

При задержании Шипицын упал, и пластиковое древко флага задело кепку полицейского.

По словам адвоката, Шипицыну «вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове». Активист находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания, 19 июля его должны допросить по уголовному делу, пишет «Медиазона».