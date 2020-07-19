СК завел дело после нападения на дом замминистра тракторного машиностроения СССР и убийства его сестры

СК Ростовской области завел дело об убийстве и разбое после нападения на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«19 июля 2020 года на территории домовладения, расположенного в селе Новомаргаритово Азовского района, обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти», — сказали агентству в СК.

Речь идет о сестре Пескова, его самого госпитализировали с травмами.

Песков, которому сейчас 83 года, был генеральным директором завода «Ростсельмаш» в 1978-1996 годах, пишет «Интерфакс». В начале 1980-х Песков работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.