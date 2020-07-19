На агитационный пикет соперников Лукашенко в Минске пришли несколько тысяч человек

В Минске прошел агитационный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщает «Радио Свобода».

По оценке правозащитного центра «Весна», к 18:00 мск на пикет пришли 7500 человек.

Вместе с Тихановской на пикет пришли представитель штаба Виктора Бабарико, а также жена Валерия Цепкало Вероника, уточняет «Радио Свобода».

Штабы Бабарико, Тихановской и Цепкало объединились 16 июля. Цепкало и Бабарико не прошли регистрацию для участия в выборах, Тихановская стала зарегистрированным кандидатом. Кроме нее к участию в выборах допустили действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще трех человек.

Бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико называли главным соперником Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах главы государства. Бабарико арестовали в конце июня по обвинению в отмывании денег.

Штаб Бабарико после этого сдал в ЦИК Белоруссии документы на регистрацию в качестве кандидата, в том числе необходимые подписи. Комиссия отказала Бабарико из-за «несоответствия декларации о доходах и имуществе и участия иностранной организации в его избирательной кампании». Бизнесмену Валерию Цепкало отказали на основании недостаточного количества достоверных подписей.