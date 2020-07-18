Офицера ВМС США заподозрили в передаче секретной информации россиянину

В штате Вирджиния в США военнослужащий ВМС Чарльз Бриггс арестован по подозрению в передаче секретной информации гражданину России. Об этом сообщает местное издание The Virginian-Pilot

Бриггс, работающий в Военно-морском медицинском центре Портсмута, подозревается в том, что передал россиянину секретные данные в начале января 2019 года, полученные с компьютера на авиабазе в штате Небраска. Какие именно данные он передал, не уточняется.

Следствие полагает, что Бриггс был осведомлен, что передача могла «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину».

Официальные обвинения в несанкционированном распространении секретной информации Бриггсу будут предъявлены на следующей неделе.