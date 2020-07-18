Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. С 1 января с ними можно будет устраиваться на работу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому жители страны смогут с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.

«Электронная форма трудовой книжки — почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора», — сообщили в пресс-службе правительства.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. До конца года все сотрудники российских компаний должны определиться, перейдут ли они на электронный вариант или сохранят традиционные трудовые книжки.

Электронные и бумажные трудовые книжки будут иметь одинаковую юридическую силу до 2027 года.