В Москве задержали главу отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете

В Москве задержали начальника отдела МВД Москвы по борьбе с продажей наркотиков в интернете (шестой отдел) Сергея Дмитриева. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, Дмитриев получил полтора миллиона рублей от бизнесмена за то, чтобы тот ознакомился с материалами дела своего знакомого.

Вину Дмитриев признал. Как пишет «Интерфакс», его отпустили под подписку о невыезде. Дело расследуют по статьям о покушении на мошенничество и покушении на преступление.

Как пишет со ссылкой на источник «Московский комсомолец», 37-летнего подполковника задержали 15 июля на улице Айвазовского напротив здания управления, в котором он работает.