Родители школьников заявили о «необоснованно сложном» ЕГЭ по химии. Рособрнадзор пообещал обсудить претензии по результатам экзамена

Рособрнадзор готов обсуждать претензии к ЕГЭ по химии после того, как станут известны результаты экзамена. Так в ведомстве ответили на петиции родителей школьников, заявивших о «необоснованной сложности» заданий.

«Мы уверены, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты. А для того, чтобы преодолеть установленный минимальный порог баллов на ЕГЭ по химии, и даже, чтобы набрать баллы, достаточные для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно», — цитирует Рособрнадзор «Интерфакс».

По словам представителя ведомства, которые приводит ТАСС, «задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы». В Рособрнадзоре добавили, что экзаменационную модель ЕГЭ по химии утвердили и опубликовали осенью 2019 года.

«Участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами, определяющими структуру и содержание экзамена», — передает ТАСС комментарий ведомства.

ЕГЭ по химии прошел 16 июля. В 2020 году выпускные экзамены в школах проходят позднее, чем обычно — все сроки сдвинулись из-за эпидемии коронавирусной инфекции.