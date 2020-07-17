На журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку, составят три протокола. В том числе о неповиновении полицейскому

В Санкт-Петербурге корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля вызвали в МВД для составления протокола о неповиновении законному требованию полицейского на избирательном участке, где ему сломали руку. Об этом сообщает сама «Медиазона».

Помимо этого, на Френкеля планируют составить протоколы о вмешательстве в осуществление работы избиркома и нарушении режима самоизоляции.

Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля избили 30 июня на избирательном участке в Петербурге, где проходило голосование по поправкам к Конституции. Френкель приехал на участок, чтобы зафиксировать, как оттуда пытаются выгнать члена комиссии с правом решающего голоса. В нападении на журналиста участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Врачи диагностировали у Френкеля перелом руки, ему сделали операцию. В МВД заявили, что полицейский не нападал на журналиста, а «в установленном законом порядке» удалил его с участка. В горизбиркоме Петербурга сказали, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке. Кремль потребовал «обязательно расследовать» эпизод с нападением на Френкеля.

Адвокаты Френкеля потребовали от СК возбудить дела по статьям о препятствовании деятельности журналиста и о превышении полномочий. О дальнейших действиях ведомства не сообщалось.