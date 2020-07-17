Mastercard с 11 августа изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Mastercard с 11 августа будет конвертировать валюту по курсу, установленному на день проведения операции. Об этом сказано в сообщении платежной системы российским банкам, подлинность которого РБК подтвердили три источника на платежном рынке.

По действующим правилам, при покупке товаров в валюте, отличной от валюты карты, конвертация производится на дату расчета между банками. При такой схеме списание при изменении курса валюты может оказаться выше той суммы, которую клиент планировал потратить на товар или услугу.

Новые правила, которые вводит Mastercard, не потребуют от банков «значительных настроек», поскольку касаются внутреннего курса конвертации платежной системы. Об этом РБК сказала глава управления платежных карт Промсвязьбанка Наталья Рогова.

«Тех, кто оплачивает покупки за границей рублевой картой, изменения практически не затронут», — уточнила Рогова.

Изменения, которые запланировала Mastercard, будут выгодны тем, кто расплачивается долларовой или евровой картой в странах с очень волатильной валютой: в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции, России. Такое мнение в беседе с РБК высказала глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

По ее словам, неясно, кто будет нести риски в случае резкого скачка курса: «Раньше считалось, что за это должен платить сам держатель карты. Mastercard решила изменить это правило, но вряд ли она переложит риски на продавца. Скорее всего, их возьмут на себя банки или сама платежная система».

По мнению главы группы консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталии Раковой, нововведения дадут Mastercard краткосрочное конкурентное преимущество, впоследствии другие платежные системы последуют ее примеру.

Как пишет РБК, Visa конвертирует валюту по курсу на дату приема клиринговой записи. По правилам платежной системы «Мир» при трансграничных операциях есть два варианта: конвертация по курсу в момент авторизации и по курсу на операционный день обработки клиринга.

В НСПК (оператор карты «Мир») не обсуждают планы по изменению правил, Visa не комментирует новые правила конкурента до их вступления в силу, сказали РБК в обеих компаниях.