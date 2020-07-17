Художник Петр Павленский, находящийся под следствием во Франции, отказался пройти психиатрическую экспертизу

В начале февраля Павленский выложил в интернет интимное видео кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво. Из-за него политик, который позиционировал себя как сторонник традиционной семьи, был вынужден сняться с выборов. Сам Павленский подчеркивал, что выложил видео, чтобы разоблачить «лицемерие» Гриво.

Видео Павленский взял у своей подруги Александры де Таддео — он настаивает, что сделал это без ее ведома. Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения во вмешательстве в частную жизнь и распространении материалов сексуального характера с участием другого лица без его согласия.