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Художник Петр Павленский, находящийся под следствием во Франции, отказался пройти психиатрическую экспертизу

Источник: France TV
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Художник Петр Павленский, являющийся фигурантом уголовного дела во Франции, отказался пройти психиатрическую экспертизу, которая была назначена в рамках расследования.

В начале февраля Павленский выложил в интернет интимное видео кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво. Из-за него политик, который позиционировал себя как сторонник традиционной семьи, был вынужден сняться с выборов. Сам Павленский подчеркивал, что выложил видео, чтобы разоблачить «лицемерие» Гриво. 

Видео Павленский взял у своей подруги Александры де Таддео — он настаивает, что сделал это без ее ведома. Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения во вмешательстве в частную жизнь и распространении материалов сексуального характера с участием другого лица без его согласия. 

«Это отвратительно. У нас уже есть много исторических примеров, когда с помощью психиатрии вычищалось и уничтожалось то, что не подходило под государственную идеологию. Это пример того, как наука становится инструментом идеологического подчинения», — прокомментировал Павленский свой отказ. 

Прокуратура требовала от художника пройти экспертизу до 15 июля.

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