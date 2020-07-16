РБК: в Совфеде предложили поправку в законодательство из-за истории девочки, которая с рождения жила в больнице

В пакете законопроектов о браке и семье, предложенном группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, есть поправка, включенная туда из-за истории девочки, которая с рождения жила в больнице. Это заметил РБК. Версию о происхождении поправки изданию подтвердил источник в Совете Федерации.

Поправка касается закона «Об охране здоровья граждан». В статью 54 предлагается добавить пункт о том, что, если после окончания лечения ребенка в стационаре родители или попечитель не забрали его, руководитель медицинского учреждения должен принять меры защиты ребенка: передать его родственникам, воспитателям или устроить в организацию соцобслуживания.

Адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова в разговоре с РБК раскритиковала поправку: «Конечно, эти обязанности должны оставаться за прокуратурой и опекой, перекладывать их на врачей неграмотно. Задача врача — выписать ребенка из больницы, дать заключение, что он не нуждается в стационарной помощи. А не бегать за родителями».

Обновлено. Автор материала о девочке, с рождения жившей в больнице, журналистка Катерина Гордеева отметила в разговоре с РБК, что предложенная норма уже существует в законодательстве. «В поправках есть гораздо более важные и порой трагические моменты, например, отсутствие словосочетания „жестокое обращение с детьми“ и фактическое нивелирование возможности защиты детей от этого жестокого обращения», — сказала Гордеева

В декабре «Медуза» опубликовала материал Катерины Гордеевой о пятилетней девочке, родившейся в клинике «Мать и дитя» и проведшей там всю жизнь, потому что ее мать утверждала, что ребенок болен. В феврале суд по иску органов опеки ограничил в родительских правах мать и отца девочки. Весной ребенка передали в приемную семью.

14 июля группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет законопроектов о браке и семье. Сенаторы предложили, в частности, ужесточить процедуру изъятия детей из семьи и запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей.