Охранника, который впустил убийцу в детский сад Нарьян-Мара, приговорили к двум с половиной годам колонии

Суд приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима охранника детского сада в Нарьян-Маре, где убили ребенка. Об этом сообщило управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Охранника признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Также его обязали выплатить по 600 тысяч рублей каждому пострадавшему.

Охранник дистанционно открыл дверь в детский сад мужчине, который убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подсудимый признал вину частично, объяснив, что принял мужчину за одного из родителей.

В октябре 2019 года житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад «Сказка» и ударил ножом шестилетнего ребенка. Ребенок умер на месте. Поздеев объяснил свои действия голосами в голове и «заклинаниями». Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Читайте также Мужчина убил ножом шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. Что известно спустя сутки