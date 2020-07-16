Футбольный клуб «Сочи» отменил игру с «Тамбовом» из-за вспышки COVID-19 в команде

Футбольный клуб «Сочи» не сможет принять участие в игре 29-го тура Российской премьер-лиги против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса в команде.

Девять футболистов «Сочи» сдали 16 июля положительные тесты на COVID-19. Клуб уведомил об этом региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства, сообщает Sports.ru.

Команде могут засчитать в матче, который должен был состояться 16 июля, техническое поражение со счетом 0:3.

19 июня «Сочи» с рекордным счетом 10:1 обыграл «Ростов», который из-за вспышки коронавируса в команде выставил на игру вместо основного молодежный состав. Эта игра стала одной из самой обсуждаемых в Российской премьер-лиге. «Сочи» отказался перенести ее, несмотря на карантин в «Ростове».