В Калифорнии против Google подали иск из-за слежки за пользователями при выключенных настройках

В суд Калифорнии против Google подан коллективный иск о нарушении конфиденциальности, сообщает Reuters.

Google обвинили в нарушении федерального закона о прослушке и закона Калифорнии о конфиденциальности из-за того, что компания даже в случае отключения функции отслеживания в настройках аккаунта Google продолжает собирать информацию о пользователях в приложениях с помощью встроенной программы Firebase Google, которая предназначена для сбора статистики.

В Google пока не комментировали иск.

Компания Boies Schiller Flexner, которая представляет интересы истцов, в июне 2020 года подала другой иск против Google — из-за слежки за пользователями в инкогнито-режиме браузера Google Chrome.

В 2018 году против Google подали иск из-за слежки за передвижениями пользователей через сторонние приложения, которая происходит даже если в настройках отключено определение местоположения. В конце 2019 года иск был отклонен.