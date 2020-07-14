Журналисты должны иметь полную свободу на осуществление своей деятельности «при условии строгого соблюдения закона». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о задержании представителей СМИ около СИЗО «Лефортово» 13 июля.

На вопрос о том, насколько обоснованными считают в Кремле задержания, он ответил следующее: «Насколько я понимаю, там сразу много журналистов собралось. По всей видимости, это могло быть причиной для каких-то действий со стороны правоохранителей».

13 июля в Москве около СИЗО «Лефортово» полиция задержала 18 журналистов, на которых были футболки в поддержку бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В понедельник в изоляторе ему были предъявлены официальные обвинения в госизмене. Своей вины Сафронов не признает.

В полиции никак не объясняли задержания журналистов около СИЗО или заявляли о незаконности массовых мероприятий.