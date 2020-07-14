Трое российских военных пострадали при взрыве фугаса в Сирии

На пути следования российско-турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб взорвался фугас, ранены трое российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района», — приводит агентство сообщение Центра.

Фугас на трассе М-4 взорвался около девяти утра по московскому времени. Командование российской группировки в Сирии вместе с военными Турции и сирийскими службами безопасности «выясняют, кто из боевиков причастен к нападению на патруль», пишет «Интерфакс».

М-4 соединяет порт Латакия с границей Ирака, уточняет «Интерфакс». Российские и турецкие военные вместе патрулируют трассу по договоренности президентов России и Сирии от 5 марта 2020-го. «Патрулирование <…> осуществляется раз в несколько дней или недель, 14 июля пострадал 20-й с начала марта совместный патруль», — добавляет агентство.