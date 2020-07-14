Один из крупнейших акционеров «Норникеля» предложил из-за аварий сменить руководство компании

«Русал» предложил сменить команду менеджмента «Норникеля» и перенести головной офис компании в Норильск.

Как говорится в заявлении второго крупнейшего акционера «Норникеля», компания «серьезно обеспокоена событиями последнего месяца, представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске».

«Происходящее в „Норникеле“ заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», — сообщается на сайте «Русала».

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей «Норникелю», произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Авария стала темой отдельного совещания президента РФ Владимира Путина. Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал самостоятельно ликвидировать последствия аварии и потратить на это 10 миллиардов рублей. Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей.

12 июля на Таймыре на предприятии «Норильсктрансгаз», которое также входит в «Норникель», в результате разгерметизации трубопровода произошла утечка 44,5 тонн топлива.

По оценкам Forbes, из-за аварий Потанин потерял за месяц 3,6 миллиарда долларов личного состояния, но все равно остался на первом месте в списке богатейших российских бизнесменов.