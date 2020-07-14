«Перекресток» сделал «выводы на будущее» после рекламы с Ксенией Собчак. Она вставила в ролик свое задержание на акции в поддержку Ивана Сафронова

Представитель сети X5 заявил, что магазин «Перекресток» «сделал выводы на будущее» после скандала, вызванного с Ксенией Собчак, в которой использовались кадры с задержания телеведущей на акции в поддержку .

По словам представителя компании, эта идея принадлежала команде Собчак.

«Мы видим полярные мнения после выхода ролика, учитываем негативную реакцию части аудитории. Нам важны все наши клиенты, мы сделали выводы на будущее при размещении рекламных интеграций», — заявил представитель X5.

В конце июня рекламный контракт с Собчак расторгла компания Audi — это было сделано после того, как ведущая выложила в инстаграме видео с подписью « , я с тобой», на фоне которого звучала песня «Убили негра». Автопроизводитель заявил, что «отвергает любые формы расизма и дискриминации».