На Урале запретили в служении шестерых священников из захваченного монастыря

Екатеринбургская епархия временно запретила в служении шестерых священников Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на епархию.

6 июля в служении были запрещены иерей Сергий Берестов, а также пятеро служителей в сане иеромонаха: Герман (Лазарев), Иоанн (Иванов), Павел (Тимофеев), Орест (Платонов) и Алексий (Истомин).

В епархии пояснили, что их запретили в служении после совместного богослужения с (Романовым), которого лишили сана схиигумена после захвата Среднеуральского женского монастыря. В епархии заявили, что священнослужители «разделили грех», поскольку Романову запрещено совершать литургии.

3 июля отца Сергия лишили сана и предписали оставить Среднеуральский монастырь. Он отказался повиноваться.