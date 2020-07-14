Бывший вице-президент «Росгосстраха» получил восемь лет за хищение восьми миллиардов рублей

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова по делу о хищении восьми миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Хачатурова признали виновным по статьям о растрате, крупном мошенничестве и легализации доходов.

По версии следствия, в 2017 году Хачатуров «мошенническим путем похитил» свыше 15 миллионов акций «Росгосстраха»», напоминает «Интерфакс». Стоимость акций оценивалась почти в шесть миллиардов рублей.

Кроме того, пишет «Коммерсант», Хачатуров, как утверждает обвинение, «присвоил и растратил свои же ценные бумаги» еще на два миллиарда. По версии следствия, он продал бумаги «Росгосстраха», которыми распоряжалась ему же принадлежавшая компания «РГС Активы».

Вместе с Хачатуровым осудили бывшего акционера «Росгосстраха» Надежду Клепальскую: она получила шесть лет колонии по делу о пособничестве в растрате.

Хачатурова и Клепальскую задержали весной 2018 года, расследование в отношении Хачатурова началось по заявлению руководителя «Открытия» Михаила Задорнова.