В московский офис «Открытой России» пришли с обыском. Предыдущий обыск там был четыре дня назад

В московский офис «Открытой России» пришли с обыском. Об этом заявила координатор организации Татьяна Усманова.

«Там обыск, адвокат туда едет. Это все те же самые, как я понимаю, по делу ЮКОСа. Они звонят в дверь и стучат в нее и ничего членораздельного не говорят», — сказала она.

Обновлено. Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ушли из офиса. Удалось ли им попасть внутрь, неясно.

В московском офисе «Открытой России» проводились обыски 9 июля. Его формальным поводом являлось . Сотрудники организации считают, что обыск был связан с заявкой на митинг 15 июля против принятия поправок к Конституции.