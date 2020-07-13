В московский офис «Открытой России» пришли с обыском. Предыдущий обыск там был четыре дня назад
Источник: МБХ медиа
Надежный источник
В московский офис «Открытой России» пришли с обыском. Об этом заявила координатор организации Татьяна Усманова.
«Там обыск, адвокат туда едет. Это все те же самые, как я понимаю, по делу ЮКОСа. Они звонят в дверь и стучат в нее и ничего членораздельного не говорят», — сказала она.
Обновлено. Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ушли из офиса. Удалось ли им попасть внутрь, неясно.
В московском офисе «Открытой России» проводились обыски 9 июля. Его формальным поводом являлось дело ЮКОСа. Сотрудники организации считают, что обыск был связан с заявкой на митинг 15 июля против принятия поправок к Конституции.