Спортивный суд разрешил «Манчестер Сити» играть в Лиге чемпионов. Ранее УЕФА дисквалифицировал клуб на два года за финансовые нарушения

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухгодичный запрет для «Манчестер Сити» на участие в еврокубках. Этот запрет ранее УЕФА из-за того, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плэй.

Суд также снизил размер штрафа, который должен заплатить «Сити», с 30 до 10 миллионов евро.

«Манчестер Сити» в последние годы стабильно является одним из наиболее успешных клубов в Лиге чемпионов. За последние пять сезонов клуб трижды доходил до четвертьфинала турнира, один раз — до полуфинала.

До конца нынешнего чемпионата Англии остается еще три тура, но «Манчестер Сити» уже обеспечил себе второе место, дающее право выступать в Лиге чемпионов в следующем году.