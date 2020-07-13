СК обвинил бизнесмена и политика Анатолия Быкова в руководстве преступным сообществом

Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в преступного сообщества, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, в 1993-1995 годах Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группировки Красноярского края, в том числе банды криминальных авторитетов Вилора Струганова (также известного как Паша Цветомузыка) и Владимира Татаренкова. В СК считают, что Быков координировал деятельность группировок, разделял сферы преступного влияния и доходы ОПГ.

Участники группировок, возглавляемых Быковым, по версии следствия, совершили убийства криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.

Ранее в СК говорили, что убийства Артюшкова и Филиппова организовал Паша Цветомузыка.

В мае бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова арестовали по обвинению в организации заказных убийств. Следствие считает его причастным к убийствам двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова, совершенным в 1994 году. Киллер Владимир Татаренков, осужденный по этому делу на 13 лет колонии, назвал Быкова организатором преступления.