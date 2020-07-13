Журналист Юрий Дудь написал пост в инстаграме, в котором призвал к «честному и открытому» суду по . За пять часов пост Дудя набрал 250 тысяч лайков.

«Ивану Сафронову — честного и открытого (а не сверхсекретного, как сейчас) суда. Всем журналистам — свободной работы, а не репрессий», — написал Дудь.

Он посоветовал не воспринимать новости об обысках, штрафах и уголовных делах против журналистов «как чужую проблему». «В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема. Причем неважно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии», — заявил Дудь.

В качестве примера журналистики, которая решает проблемы людей, он привел материал Катерины Гордеевой о девочке, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя». После выхода статьи родителей девочки, которые настаивали на ее пребывании в больнице, ограничили в родительских правах, а самого ребенка передали в приемную семью.